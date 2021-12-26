حظك اليوم برج السرطان الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بخيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً، كما أنه يتميز بامتلاكه للقدرة الكبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.