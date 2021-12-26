ارتفاع مصابي «ميكروباص بني سويف» إلى 14 طفلا.. كانوا عائدين من الحضانة

ارتفعت أعداد الإصابات في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت تقل أطفالا تابعين لحضانة خاصة بمدينة الفشن إلى 14 طفلا، جرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث إن أغلب الإصابات تتراوح بين جروح وكدمات.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي الدائري بمركز الفشن اثر اصطدامها بورشة أخشاب ووجود عدد من الإصابات.

6 سيارات إسعاف

ودفع مرفق الإسعاف ببني سويف بـ6 سيارات تابعة له إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 5 مصابين في الحادث إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وهم: آلاء نصر الدين محمد، وروفيدة محمد سيد، وفريدة حميدة محمد، وعمر محمد جمال، ومازن عمر علي.

كما جرى نقل 9 مصابين بواسطة الأهالي إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن أغلب الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح، وأن الأطفال جميعهم يقيمون بمركز الفشن، وأعمارهم تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات.

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة الحادث

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي الصحة والوحدة المحلية بمتابعة مستجدات إصابة بعض تلاميذ إحدى الحضانات بمدينة الفشن، والذي نتج عن اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقلهم، بورشة خشب على الطريق الدائري، أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام مع سيارة نقل كانت قادمة في الاتجاه المخالف.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، انتقل على الفور المحاسب حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن، لمكان الحادث على الطريق الدائري، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها، حيث تم نقل الأطفال إلى المستشفى المركزي بمدينة الفشن، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طفلاً ما بين جروح وكدمات بسيطة وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، فيما تم تحويل 3حالات لمستشفى بني سويف الجامعي؛ لاستكمال العلاج.