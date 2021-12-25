إصابة 10 أشخاص في تصادم نقل وميكروباص على صحراوي بني سويف

أصيب 10 أشخاص في تصادم بين سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، وسيارة نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية «ميدوم»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، مساء اليوم السبت، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات بني سويف والفيوم العام، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ لمرفق إسعاف بني سويف بحادث تصادم على الصحراوي الغربي

تلقى مرفق إسعاف بني سويف بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص، قادمة من القاهرة وفى طريقها إلى بني سويف، مع سيارة نقل، وجرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، تولت نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وبني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في حادث تصادم أمام قرية «ميدوم»

وتبين أن المصابين هم: «إسلام عبد التواب حسانين»، مقيم «البرمبل»، 25 سنة، مصاباً بكسر في الساق الأيمن، و«محمد خالد مرسي»، مقيم «البرمبل»، 22 سنة، مصاباً بجرح بالأنف، و«أحمد حسان حسن»، 28 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود شعبان علي معوض»، 48 سنة، مصاباً بكسر في الساق الأيمن، سائق، و«محسن عباس حامد»، 31 سنة، من القناطر الخيرية، موظف بمؤسسة خيرية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث كل من: «إسلام جمال محمود»، 25 سنة، مقيم القليوبية، موظف بمؤسسة خيرية، مصاباً باشتباه كسر في الساقين، و«محمد سيد محمود عامر»، 30 سنة، سائق، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ندى أحمد محمود»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و«نورا سيد محمود عامر فيصل»، 23 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالصدر، و«زهرة سيد علم الدين»، 25 سنة، مصابة بكسر في الذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات الواسطى وبنى سويف العام والفيوم العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.