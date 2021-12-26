بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في انقلاب ميكروباص بـ«زراعي الفشن» ببني سويف

أصيب 10 أطفال، اليوم الأحد، بكدمات وجروح، في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الزراعي بمدينة الفشن في محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفشن المركزي بواسطة سيارات الإسعاف والأهالي للمستشفى المركزي.

انقلاب سيارة ميكروباص في الفشن

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي بوجود حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز الفشن، شمال الكمين، ووجود عدد من الإصابات.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف ببني سويف بـ6 سيارات إلى مكان الحادث، حيث نُقل 5 مصابين في الحادث إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وهم آلاء نصر الدين محمد، وروفيدة محمد سيد، وفريدة حميدة محمد، وعمر محمد جمال، ومازن عمر علي، فيما نُقل 5 مصابين بواسطة الأهالي إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن أغلب الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح، وأن الأطفال جميعهم يقيمون بمركز الفشن جنوب المحافظة، وأعمارهم تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الحادث، مع توجيه إدارة المرور برفع أثار الحادث، وتوجيه رجال المباحث للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.