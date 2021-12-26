في استجابة لـ«الوطن».. أمير كرارة لحسام بوجي: أنا والعوضي هنجيلك لحد عندك

استجاب الفنان أمير كرارة، إلى طلب حسام الدين حسين الشهير بـ«حسام بوجي»، الذي طلب مقابلته، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن».

أمير كرارة يستجيب لحسام بوجي

وقال أمير كرارة خلال فيديو لجريدة «الوطن»، موجهًا حديثه إلى حسام بوجي: «يا حسام مساء الفل أنا كمان نفسي أشوفك وأقعد معاك، أنا بس برة مصر، وهكلمك أول ما أرجع، ونقعد مع بعض، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي».

وأضاف كرارة: «عايز أقولك أي حد يضايقك يا معلم ولا تشغل دماغك، أنا والعوضي هنجيلك لحد عندك، وهنعملك اللي أنت عايزه، عم حسام يا بوجي يا سكرة».