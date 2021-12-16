أمير كرارة يقلد فريال أشرف ميداليتها.. «ألبسهالك بدل ما أخدها»

حرص الفنان أمير كرارة مقدم برنامج «سهرانين»، على تقليد اللاعبة فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه الميدالية الذهبية، قائلا: «اسمحيلي ألبسك الميدالية بدل ما أخدها»، وبادلته أشرف بهدية مكونة من تيشيرت وميدالية ومج مرسوم عليه شعار الأولمبياد، فرد عليها «تسلم إيديكي شكرا».

أول مصرية عربية تفوز بالميدالية الذهبية

قالت فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه، إنها لعبت في أولمبياد طوكيو 2020، أثناء دخول لعبة الكاراتيه لأول مرة، وأصبحت أول مصرية وعربية وأفريقية تفوز بالميدالية الذهبية، مبينا أنها كانت تحلم دائما بتحقيق أداء مشرف لمصر في البطولة.

تفاعل والدتها مع مباراة النهائي

وأضافت «أشرف»، خلال استضافتها مع برنامج «سهرانين»، المذاع على قناة ON الفضائية، مساء الخميس، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن والدتها كانت تتابع المبارة الخاصة بها، ومندمجة كأنها تصد الضربات التي تتلقاها في المباراة، كما ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فوزها بالميدالية الذهبية.

حصولها على المركز الثاني

وأشارت بطلة مصر في الكاراتيه، أنها بعد أولمبياد طوكيو، شاركت في دوري عالمي، وحصلت على المركز الثاني بعد طردها في النهائي عقب كسر أنفها، موضحة أن قرار الحكم كان غريبا، لكنها كانت حريصة على الحفاظ على صحتها.

تشارك في بطولة العالم في دبي

وأوضحت بطلة مصر في الكاراتيه، أنها ستشارك في بطولة العالم الفترة المقبلة، وستكون في دبي.

فرحة بالفوز

وكانت فريال أشرف، قالت في تصريحات سابقة بعد فوزها بالبطولة: «مفيش انبساط أكتر من كده، والحمد لله كله كرم وفضل من ربنا، وتعبت جامد علشان أوصل لده».