أمير كرارة: «مابعرفش آخد حقي من ستات».. ويمازح ميس حمدان: «اظبطي بقى» (فيديو)

نجحت الفنانة ميس حمدان، في الغناء بعدة لهجات عربية قائلة: «عندي نبذة عن اللهجات، بحكم إن أنا فلسطينية أردنية، ساكنة في أبو ظبي، وعشت في مصر ولبنان شوية».

تقليد اللهجة السعودية

وأضافت «حمدان»، خلال استضافتها مع برنامج «سهرانين»، المذاع على قناة ON الفضائية، اليوم الخميس، ويقدمه الفنان أمير كرارة، في لهجة سعودية نحب من السعودية عساك طيب، ونتمنى يا أمير تعملنا مسرحيات وأفلام.

حب الغناء من الطفولة

وأوضحت حمدان إلى أنها تحب الغناء، لكنها لم تسير في مجال الغناء بشكل جيد، وبعدها غنت أغنية صبري عليك طال للفنانة المغربية الراحلة رجاء بلمليح، وأغنية داني ديتو للشقيقتان المغربيتان صفاء وهناء.

تعليق حمدان على فريال أشرف

وأشارت "حمدان" إلى أنها كانت تتمنى التعرف على اللاعبة فريال أشرف، أثناء طفولة الأولى، حتى تساعدها في ضرب من يضربها، قائلة: «يا ريتني اتعرفت عليها وأنا عيلة صغيرة، كنت أثقلت مهاراتي في ضرب الولاد الصغيرة، أنا كنت عاملة نفسي فرود وأنا صغيرة وفظيعة».

أمير كرارة يمازح ميس حمدان

من جانبه قال الفنان أمير كرارة أثناء استضافة اللاعبة فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه، لـ ميس حمدان: «اظبطي عشان هتقوم تاكلك علقة لو أنت عاملة بطلجية وبتضربي العيال، بقى عندي حد يجيب لي حقي، مابعرفش آخد حقي من ستات»، فردت حمدان: «هو الراجل قلب عليا ليه، أنا بحب فريال أشرف حب كبير أكتر ما أفرح لأختي، هي فظيعة وتعبت كتير عشان توصل».