اكتشاف المواهب وبناء الإنسان ومكتبة في كل قرية ضمن برنامج «المحليات»

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن محور اهتمامها المشاركة فى ملف التنمية الإنسانية التى تركز على العقل والروح والفكر والجسد والمعرفة والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية بخصائصها الحقيقية، ومفرداتها المتميزة وتطلعاتها العصرية من أجل تحقيق الانطلاقة في التنمية فى مجتمع للمعرفة يؤمن بالسلام والانفتاح والتقدم والحوار.

مكتبة فى كل قرية

وأشارت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير لها، إلى أن أهداف محور التنمية الإنسانية، تركز على إعداد خريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة وقرية، وبناء مكتبة في كل قرية، من خلال نحو 1000 مكتبة في عام، بالإضافة إلى برنامج «ديوان الثقافة المحلية»، فضلا عن مبادرة اكتشاف المواهب الثقافية، وتنفيذ البرنامج المحلى الثقافي والفنى، والمشاركة فى برنامج إصلاح الخطاب الدينى، والمساهمة فى إعداد برنامج الهوية المصرية والتراث الشعبى «شخصية مصر».

برامج للقراءة: توفير 100 كتاب لـ 1000 مكتبة بكل قرية كل عام

كما يتضمن برنامج التنمية الإنسانية، إعداد وتنفيذ الندوات الإبداعية في مجالات القصة والرواية والشعر والمسرح، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوزارات، وتنفيذ الندوات النقدية والورش الإبداعية، واكتشاف المواهب والمبدعين ونوادى الأدب، وتشجيع النشر المحلى الإقليمى والمركزى، وإعداد وتنفيذ برامج لتنمية الثقافات المحلية النوعية للمرأة والطفل والفلاحين والعمال، وتوفير 100 كتاب لـ 1000 مكتبة بكل قرية كل عام، وتشجيع التزويد المركزى والإقليمى والإلكترونى للمكتبات، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج للقراءة للأطفال والشباب بالمحافظات، وأيضا تشجيع المبادرات والمعارض لنشر الفنون التشكيلية والورش والمسابقات الفنية بالمحافظات والمدن والقرى.

مشروعات محلية

ومن الخطوات التى يشملها البرنامج، بحسب تقرير الوزارة، التوسع في إنشاء المشروعات المحلية، وإحياء أندية السينما ودور السينما والمسارح في المحافظات، ووضع برنامج نشر الفنون الشعبية والتراث الشعبى بين المحافظات، وإعداد برنامج أطلس مصر الثقافي والفنى المكانى، ووضع خطة تنفيذية للتنسيق الحضارى لكل محافظة، بجانب إعداد وتنفيذ مؤتمرات محلية لإصلاح الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف، ووضع أساس برنامج للانفتاح على المستقبل بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمى، مع وضع برنامج للتعاون مع دول العالم.