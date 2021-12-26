س وج حول مشروعات التنمية المحلية لتطوير الصعيد

مع تركيزالدولة على محافظات الصعيد، وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد كبير من المشروعات على مدار الأيام الماضية بمحافظات الصعيد، فى مجالات الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى والبترول والتعليم والصحة وغيرها، رصدت «الوطن»، فى (س وج)، كل مشروعات التنمية المحلية بالصعيد من عام 2014 حتى الآن، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية وهى كالتالى:

10 محافظات

- ما المحافظات التى يتم التركيزعليها خلال أسبوع الصعيد؟

... بدأ التركيز على الصعيد بتوجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية من عام 2014، ومحافظات صعيد مصر تضم 10 محافظات هي (بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر).

برنامج تنمية الصعيد

- ماذا عن برنامج التنمية المحلية بالصعيد تحديدا فى قنا وسوهاج؟

... طلبت القيادة السياسية من البنك الدولى تمويل برنامج لتنمية الصعيد، كما بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى لـ 80 قرية بالصعيد، وفى عام 2019 بدأت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باستهداف 375 قرية، من الأكثر فقراً، وفى عام 2020 انطلق برنامج تطوير الريف المصرى.

حجم الاستثمارات

- كم حجم استثمارات التنمية المحلية بالصعيد؟

.... إجمالي الاستثمارات المحلية التى تم ضخها في محافظات الصعيد حوالى 53.6 مليار جنيه نفذها حوالى 3420 مقاول وشركة، منها تمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك الدولى، بجانب مبلغ مماثل من الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج.

- هل سيتم مد مشروع التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى لمحافظات أخرى؟

..نعم، تم الحصول على موافقة البنك الدولى لمد مشروع التنمية المحلية فى محافظتى أسيوط والمنيا.

فرص عمل

- ماذا عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب؟.

.. يتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «مشروعك» وتم إنفاق 10.4 مليار جنيه على الصعيد، وتمويل 271 ألف مشروع، وفرت 563 ألف فرصة عمل، أما صندوق التنمية المحلية فقد وفر 11865 فرصة عمل بتمويل 71 مليون جنيه.

30 مليار جنيه

- ماذا عن المشروعات الداخلية بالقرى والمدن بالصعيد؟

.. تم إنفاق 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، أما مشروعات البيئة والنظافة فتكلفت 7.4 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية تكلفت 3.6 مليار جنيه، والكهرباء والإنارة 3.4 مليار جنيه، و2.6 مليار جنيه لمهام الإطفاء والمرور.

منظومة النظافة

- ماذا عن تطوير منظومة النظافة بالصعيد؟

... محافظات الصعيد حصلت حتى الآن على 33% من إجمالي الاستثمارات بشأن منظومة المخلفات الصلبة التي تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع معالجة ورفع تراكمات وخلافه.

-ما إسهامات مبادرة حياة كريمة فى الصعيد؟

..المرحلة التمهيدية تكلفت 5.4 مليار جنيه، استفاد منها 4.5 مليون مواطن حتى الآن.

التدريب ورفع كفاءة العاملين

- ماذا عن بناء الإنسان داخل المحليات؟

.. يوجد تعاون كبير مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءة العاملين وخلق كوادر، وتم تدريب 12778 عاملا بالمحافظات، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شمل تدريب حوالى 6635، وفى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً، 30% من بينهم يمثلون الصعيد.

شكاوى المواطنين

- كيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين؟

... تلقت الوزارة عبر مبادرة «صوتك مسموع»، أكثر من 400 ألف رسالة، منها 76 ألف شكوى فى 3 سنوات، وتم معالجة نحو 74 ألف شكوى بنسبة 96%، أغلبها فى القمامة والتعديات والإشغالات ومخالفات البناء.

مشروعات قنا وسوهاج

- ما حجم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية فى قنا وسوهاج؟

... يوجد 4119 مشروعا في محافظتى قنا وسوهاج، متبقى منهم أكثر من 500 مشروع جار تنفيذها، وهى تخدم 5.4 مليون مواطن، ووفرت نحو 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالى استثمارات 15.2 مليار جنيه.

مياه الشرب والصرف الصحى

- ما أهم المشروعات القائمة؟

.. تتصدر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قائمة المشروعات فى قنا وسوهاج، بتنفيذ 115 مشروعا بإجمالى 2.9 مليار جنيه، ومواصلة بناء 6 محطات معالجة تعثرت خلال السنوات الماضية، منها مشروع صرف نقادة بقنا، ومشروع صرف الهجارسة بسوهاج.

تشجيع الصناعة

- ما الإجراءات المتخذة لدعم الصناعة بالصعيد؟

.. تم العمل على ترفيق المناطق الصناعية فى قنا وسوهاج، من خلال 4 مناطق صناعية، وجارى تطوير الخدمات المقدمة لـ6 مناطق آخرى، وتبلغ قيمة الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه.

- ماذا عن دعم المشروعات والحرف؟

.. برنامج التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى يدعم تطوير التكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج، وتحديدا 10 تكتلات بهدف الحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية، وتشجيع الشباب على العمل، وتوفير فرص عمل والحد من الهجرة الداخلية، ومنها تكتلات التللى والآثاث والبصل والنسيج فى سوهاج، أما فى قنا دعم مشروعات الفخار والعسل الأسود والطماطم.