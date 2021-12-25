مساعد «التنمية المحلية»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، يشمل في مرحلته الأولى تطوير 52 مركز إداري على مستوى الجمهورية، من بينهم 34 مركزًا بمحافظات الصعيد، بنسبة تصل لـ65% من عدد مراكز المرحلة الأولى، وذلك لتغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير كل الخدمات والمرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وكهرباء واتصالات ورصف للشوارع، خاصة الشوارع الرئيسية بالقرى والنجوع ومشروعات، إضافة إلى تعليمية وصحية وثقافية لتلبية احتياجات القرى والنجوع.

تغيير حياة المواطنين

وأضاف «قاسم» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة ونقلة نوعية في مشروعات الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والكهرباء، إضافة إلى خدمات الإدارة المحلية لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وذلك لتغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير كل الخدمات والمرافق لهم.

مشروع تاريخي

وأشار إلى أن تطوير الريف المصري، يعد أول مشروع تاريخي شامل يدخل القرى، حيث مستهدف أكثر من 4500 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالى 175 مركز إداري و30 ألف تابع من نجوع وكفور، ويصل حجم التكلفة نحو 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، لتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى وتوفير كل الخدمات لهم بعد عقود طويلة من الحرمان وغياب الخدمة.

مشروعات الريف

ويشمل برنامج تطوير الريف المصري، مشروعات متنوعة من أعمال بنية تحتية ومرافق خدمات وحماية اجتماعية وتنمية اقتصادية وتحسين خدمات ومجمعات حكومية، علاوة على مشاركة المجتمع المدني والأهالي في تحديد المشروعات والتركيز على المقاولين المحليين بتلك المحافظات لتنفيذ المشروعات.