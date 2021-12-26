حبس 10 أشخاص بتهمة ممارسة الرذيلة في نادٍ صحي بالعجوزة لمدة سنة

عاقبت محكمة جنح العجوزة، اليوم، 7 فتيات و3 رجال، بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامهم بتشكيل وإنشاء نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأوضحت تحقيقات النيابة أن إحدى المتهمات استقطبت راغبي المتعة الحرام من خلال السوشيال ميديا عن طريق إعلانات تتضمن وجود ساونا ومساج.

شكبة مكونة من 10 أفراد

وأفادت تحريات المباحث، أن شبكة الآداب المكونة من 10 أفراد، كانوا يمارسون الجنس داخل مقر ناد صحي في العجوزة، وأن المكان عبارة عن شبكة دعارة كاملة ويتخذون مسمى نادي صحي ستارًا لأعمالهم الخارجة على القانون، وأن ضباط مباحث الآداب تمكنوا من مداهمة الوكر، وتم ضبط 7 فتيات وشخصين يعملان بودي جارد وآخر صاحب النادي الصحي، وشخص راغب متعة كان في وضع التلبس، كما تم التحفظ على المضبوطات، وهي عبارة عن عدد من الهواتف المحمولة التي تحتوي على أدلة نشاطهم، ومبلغ مالي متحصلات جريمتهم.

استغلال القاصرات

وكشفت التحريات، استغلال بعض الأشخاص للفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب العامة، داخل نادٍ صحي، دون ترخيص، كائن في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وتم استهداف النادي الصحي المشار إليه، وأمكن ضبط أفراد العصابة وهم 7 فتيات و3 رجال.