سقوط «شبكة دعارة» في الفيوم

حالة من الصدمة سيطرت على أهالي منطقة «العبودي»، وسط مدينة الفيوم، إحدى أرقى المناطق السكنية في المحافظة، بعدما فوجئ أهالي المنطقة بسيارات شرطة كثيرة تطوق إحدى العقارات السكنية بالمنطقة، ثم خرجت من العقار بعدما تمكنوا من القبض على شبكة دعارة، بينهم سيدات ورجال من عائلات شهيرة بالمحافظة، حيث تسبب خروج السيدات ملفوفين بملاءات سرير في صدمة كبيرة لأهالي الحي الراقي، الذين لم يتوقعوا حدوث تلك الأعمال المنافية للآداب بمنطقتهم، فيما اصطحبتهم مباحث الآداب العامة إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

بلاغ بوجود شبكة دعارة بالعبودي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من المقدم سيد غيضان، رئيس مباحث شرطة الآداب، بورود معلومات من أحد المصادر السرية عن وجود شقة ملك سيدة تديرها للأعمال المنافية للآداب، وأنّ الشقة تستخدم لممارسة الدعارة، ويتوافد عليها العشرات من راغبي المتعة الحرام، بينهم سيدات ورجال من عائلات شهيرة بالفيوم.

الآداب تضبط شبكة دعارة بالعبودي

وعلى الفور، جرى استئذان النيابة العامة، وأعدت حملة أمنية مكبرة داهمت الشقة السكنية محل البلاغ، وجرى ضبط من في داخلها من سيدات ورجال يمارسون الرذيلة، ثم جرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول الفيوم لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سيدة تدير شبكة دعارة الكبار

وبالتحقيق مع المضبوطين، أكدوا أنّ الشقة ملك سيدة تدعى «س. م.»، ربة منزل، بالكشف عنها تبيّنّ أنّها مسجلة دعارة بمديرية أمن الفيوم، وأنّها تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب، مستغلة 4 ساقطات، بينهن سيدات ينتمين لعائلات شهيرة، وذلك لاستقطار راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة داخل الشقة مقابل مبالغ مالية، واعترفت المتهمة بمضمون ما جاء في التحريات وعلى لسان المقبوض عليهم برفقتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.