ضياء الميرغني يهاجم زوج منة عرفة: «لو غيران عليها مكنتش اتجوزتها»

شنّ الفنان ضياء الميرغني، هجومًا حادًا على محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، بعد اعتراضه على أحد مشاهد فيلمها الجديد، والذي يجمعها بالفنان محمد نجاتي، واصفًا موقف «المهدي»، بقوله: «جهل ثم جهل ثم جهل».

ضياء الميرغني: هو إنت متجوزها عشان تشيلها أنت؟

وسخر ضياء الميرغني، خلال حواره مع «الوطن»، من موقف محمود المهدي، متسائلًا: «هو أنت متجوزها عشان تشيلها أنت؟»، لافتًا إلى أنه كان من المُفترض على منة عرفة وزوجها الاتفاق قبل الزواج على إطار مُعين تظهر فيه في أعمالها الفنية.

وأبدى ضياء الميرغني، دهشته من موقف من زوج منة عرفة، قائلًا: «فيه نوع من أنواع الأنانية.. هي عاوزة تحقق وجودها الفني.. أنت مكتشفتش فيها غير بعد الجواز إنها ممكن تتشال عادي في عمل فني وفقًا للسياق.. ده مش منطق».

لو غيران عليها مكونتش اتجوزتها

ووجه ضياء الميرغني رسالة إلى زوج منة عرفة: «لو غيران عليها ماكنتش اتجوزتها.. ولا أنت واخدها بادج عشان تعلقه على صدرك ويتقال عليك جوز الست راح.. جوز الست جه».

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس انتهى من تسجيل حلقة جديدة مع منة عرفة وزوجها محمود المهدي، ضمن برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية، ومن المُفترض عرضها ليلة رأس السنة.

وكان محمود المهدي، كتب عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «بالنسبة للأسئلة لم نكن متفقين عليها حتى المذيع نزار سألنا لو في حاجة مش عايزين اسألكم فيها قولنا مفيش لأن الصراحة أحسن، وأكيد ليا فكرة عن برنامج المذيع من الحلقات السابقة وأي ضيف يستضيفه زي برنامج شيخ الحارة بيسأل أسئلة جريئة ومحدش بيضربك تجاوب يعني ممكن تقول مش هرد على السؤال».