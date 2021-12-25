مواقف محرجة لـ نزار الفارس مع ضيوفه: آخرهم منة عرفة ومحمود المهدي

أثار الإعلامي نزار الفارس، الجدل منذ طرح البرومو الدعائي للحلقة المنتظرة لمنة عرفة وزوجها محمود المهدي، عقب أزمة انفصالهما الأخيرة بسبب مشاهد الأولى مع محمد نجاتي، في عمل فني، وقام «الفارس» بإحراج منة عرفة في حضور زوجها، لكنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ضيف للإحراج في برنامج الفارس.

مواقف محرجة لـ نزار الفارس مع النجوم.. منة عرفة ليست الأولى

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة، الترند بمحركات البحث في جوجل، عقب سؤال محرج من الإعلامي نزار فارس، خلال حلقته معها برفقة زوجها محمود المهدي.

ووجه نزار الفارس، سؤالا لمنة عرفة، عن خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان، ما دفع منة عرفة، للصياح في وجه الإعلامي نزار الفارس، قائلة: «إزاي تسألني سؤال زي ده وجوزي جنبي؟»، وذلك خلال الحلقة التي ستعرض على قناة الرشيد العراقية.

نزار الفارس يثير غضب منة عرفة بسؤال عن الصلاة

وتضمن البرومو الترويجي لحلقة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، مع الإعلامي نزار الفارس، أيضا عدة مواقف محرجة كان أبرزها سؤال الأول عن أداء ضيوفه للصلاة، فيخبره الثاني أنه يحاول المواظبة عليها، ولم ينتظر الإعلامي رد الأولى ليقول لها مش هاسألك انتي، لتنفعل عليه وتقول له: «شايفني كافرة؟».

نزار الفارس يثير الجدل بـ«الشيشة» قبل إحراج منة عرفة

وأثار الإعلامي نزار الفارس الجدل قبل الإعلان عن حلقة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، من خلال ظهوره في إحدى حلقاته بـ«الشيشة»، وجرى اتهامه بمحاولة تقليد الفنان محمد رمضان.

وعلق نزار الفارس، على تلك الأزمة، قائلا: «لم ولن أقلد الفنان محمد رمضان، محمد رمضان ممثل ومغني وأنا مقدم برامج وشاعر، ولا توجد أوجه تشابه بيني وبين الفنان محمد رمضان مطلقا».

ضحايا نزار الفارس من مشاهير الوسط الفني

ومن قبل أثار نزار الفارس، الجدل خلال استضافة الفنانة رانيا يوسف، التي تحدثت عن جسدها واستشهدهت بآيات قرانية في غير محلها.

كما أحرج نزار الفارس، الفنانة فيفي عبده، خلال استضافتها عندما سألها عن موقفها من وضع لقب راقصة على قبرها، لترد الأخيرة: «مينفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني»، كما أثار الجدل خلال سؤاله لها عن السحر والجن والأعمال.

واستفز نزار الفارس، ملكة جمال مصر 2021 نادين الجيار، حينما طلب منها إزالة مكياجها ليرى مدى جمالها الحقيقي، لترد عليه: «أعطيني منديل وسوف أفعل ذلك، فأنا معتادة على الخروج من المنزل بدونه».

وتابعت «الجيار»: «المكياج من النوع الثابت لا يمكن إزالته»، ليستفزها أكثر: «سوف أعطيكي المنديل ونجرب».

كما أثار نزار الفارس، الجدل في حلقة الملحن والموسيقار الكردي هلكوت زاهر، بسؤاله عن سعاد حسني وعن سبب وفاتها، ليتصدر التريند بالحديث عن فتح قضية من جديد وهل ماتت منتحرة أم مقتولة، حينما عقب الأول أنها قتلت ولم تنتحر.