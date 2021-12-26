الضبطية القضائية تهدد مؤدي المهرجانات: حبس المطرب حال مخالفة الآداب العامة

أثارت الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، جدل كبير في مجلس النواب بين مؤيد لتطبيق الضبطية القضائية ومعارض له، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية، وتعرض «الوطن» مصير مغني المهرجانات حال تطبيق الضبطية القضائية.

الضبطية القضائية

في هذا الصدد، يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه في حال حصول نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية الضبطية القضائية، وتم رصد مهرجات وأغاني وأي محتوى خاص بهذه النقابات تمس الحياء العام وتصل إلى الفعل الفاضح علانية، فيجوز للنقابة من خلال حقها في الضبطية القضائية، أن تحرر محضرًا وتقوم بضبط من فعل ذلك من مغني المهرجانات، والضبطية القضائية تبيح للنقابة تحرير محضر لمؤدي المهرجانات الذي قدم محتوى يمس الحياء.

عقوبات الضبطية القضائية للمهرجانات

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقوبات التي يجوز للنقابة توقيعها على المخالف في حالة حصوله على الضبطية القضائية تكون متنوعه، ومنها في حالة ظهور مغني مهرجانات وهو يرتدي ملابس مخلة مثل الذي ظهر بملابس أقرب للنساء ويفعل إيحاءات تشكل فعل فاضح قد تصل العقوبة فيه للحبس لمدة سنة.

وأوضح «السعداوي»، أنه حال الترويج للعنف في أغاني المهرجانات أو الترويج للمخدرات أو أي شيء من هذه المحظورات فيحق لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بعد حصولها على الضبطية القضائية، أن توقع على من فعل ذلك من الترويج للمخدرات أو أي شيء من هذه المحظورات عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

دور النقابة بعد الحصول على الضبطية القضائية

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا إلى أن الضبط الممنوح لهذه النقابات، هو ضبط إداري لمنع وقوع الجرائم في المهن الخاصة بهذه النقابات، وإذا اكتشفت أن هناك وقوع جريمة يجوز لهذه النقابات تحرير محضر بالواقعة، وتكون الضبطية القضائية أثناء حدوث الواقعة بأن يشاهد مغني المهرجانات يخل بالآداب العامة أو يروج لشيء من المحظورات التي تم ذكرها، وهنا يكون الضبط لمؤدي المهرجانات وليس للجمهور، لأن دور هذه النقابات من خلال الضبطية القضائية هو ضبط الذوق العام.