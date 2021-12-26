وزير الري الأسبق: السيسي رد الاعتبار لمشروع توشكى

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى توشكى، جاء رد اعتبار للمشروع من جديد، وأظهر أن خطة المشروع تسير في طريقها السليم، لافتًا إلى أن الإرادة السياسية لها دور كبير في تصحيح مسار المشروع.

التحديات في مشروع توشكى

وأضاف «أبوزيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تحديان في مشروع توشكى تشمل المياه والأرض، مبينًا أن هناك ملايين الأفدنة تم اختيارها لزراعتها ضمن المشروع بعناية.

وأوضح أن المشروع يضم 450 ألف فدانًا، موضحًا أن اختيار موقع محطات الطلبمات تم بدقة، وهي أكبر محطة عائمة في العالم فكفاءتها كبيرة للغاية ومتواجدة في وسط الماء، مشيرًا إلى أن ذلك أكبر تحدِ بجانب تحدي توفير الأموال لها.

توشكى توقف لأسباب سياسية

وأكد أن مشروع توشكى توقف مسبقًا بسبب أسباب سياسية، وكان الحديث عن حاجة المشروع لاعتمادات مالية كبيرة، وهذا ليس صحيح، مبينًا أن وزارة الموارد المائية والري كانت تعمل ضمن ميزانيات محدودة في سنوات سابقة بالنسبة للأموال المطلوبة حاليًا.

درجات الحرارة في توشكى

وأشار إلى أن العاملين كان لديهم إصرار كبير على استكماله وإيمان كبير وحزنوا عندما توقف العمل في هذه المشروع، مبينًا أن المشروع تضمن محطة أبحاث صغيرة وتم تجربة محاصيل مختلفة لاختيار أجودها.

وقال إن التجارب أثبتت أن الأرض يمكنها ضم معظم المحاصيل، مبينًا أن التحدي الخاص بدرجة حرارة توشكى يعتبر أمر جانبي، ولم يؤثر على المحاصيل لأن درجة الحرارة لا تتجاوز معدلات درجات الحرارة في الأقصر وأسوان.

أنقى أنواع المياه موجودة في توشكى

وتابع وزير الري الأسبق: «أنقى أنواع المياه موجودة في توشكى وهتطلعلنا النخيل وتنتج أنواعه ممتازة من البلح، جميع أنواع الخضروات موجودة هناك وبتتصدر وأنا شوفتها في إنجلترا وأماكن كتيرة، والحاجات دي بتطلع بدري عن أوانها ومصر جابت 20 نوع عنب من كندا عشان تجربهم وتشوف أي نوع بيطلع في وقت غير الوقت اللي في أوروبا».