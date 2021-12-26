الزراعة عن استكمال مشروع توشكى: قرار جريء وإدارة حكيمة

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه باستكمال مشروع توشكى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لإتمامه في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التوسع الأفقي وإيجاد مساحات زراعية كبيرة، وتعويض ما فقدته مصر من أراضٍ زراعية خلال السنوات الماضية.

مشروعات تنفذ لأول مرة منذ عشرات السنوات

وأضاف «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة «DMC»: «حصلنا على دعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلأول مرة منذ عشرات السنوات ننفذ هذا الكم من المشروعات العملاقة للتوسع في المساحات الزراعية، ولدينا تحديات كبيرة في توفير مصادر المياه غير التقليدية، مثل مياه الصرف الزراعي واستعمال المياه الجوفية».

مشروعات بالتوازي

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروعات القومية توفر الأمن الغذائي للشعب المصري وفرص عمل، معقبًا: «هناك إرادة وإدارة حكيمة وجرأة في اتخاذ القرار، وتوجه رئاسي نحو المستدامة، ولدينا مشروعات ضخمة بالتوازي في كل القطاعات مثل الزراعة والطرق والكهرباء والمياه وهو ما يتيح مقومات جاهزة لجذب المستثمرين والشركات».

شكر للقائمين على المشروعات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شكر كل القائمين على العمل في المشروع، وخصّ بالذكر الدكتور كمال الجنزوري، صاحب فكرة العمل في توشكى، وصاحب فكرة إضافة 700 فدان لربط محافظتين معًا.

كما وجّه رئيس الجمهورية، الشكر للمهندس أحمد السويدي، على مساهمته في المشروعات الوطنية، معلقًا: «أكتر قطاع به توطين لصناعة الكهرباء كان في مصر، 75% موجودة في مصر، وأتمنى بقية الصناعات متحرموناش تدخلوا فيها».