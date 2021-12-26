زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال، اليوم، الجزر الجنوبية لليونان، وبلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وبحسب المعهد الجيوديناميكي في أثينا، وقع الزلزال في الساعة الثالثة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي مساء اليوم، إلى الشرق من جزيرة كريت وعلى عمق 9 كيلومترات.

السكان شعروا بالزلزال في 5 جزر

وبحسب وسائل إعلام محلية، شعر السكان بالزلزال في جزر، وهي: «كريت وكارباثوس وكاسوس ورودس وسانتوريني»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب أثينا

ووفق المعهد الجيوديناميكي في أثينا، ضرب زلزال منفصل بقوة 4 درجات في الساعة السادسة والربع مساء اليوم، بالتوقيت المحلي، غرب أثينا، وكان مركز الزلزال على عمق 16.7 كيلومتر.

وتعد الزلازل بهذه القوة شائعة في اليونان، التي تقع بالقرب من نقطة التقاء الصفائح التكتونية الأفريقية والأوروبية الآسيوية.