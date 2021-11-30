غرق مدينة بالكامل وفيضانات وعواصف تضرب اليونان

تعرضت اليونان، اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة ورياح تراوحت سرعتها بين 80 و100 كيلومتر في الساعة، وتسببت في إحداث فيضانات وفوضى مرورية في مناطق عديدة غرب اليونان، حيث تأثرت مدينة باتراس الساحلية والجزر الواقعة في البحر الأيوني.

جهود لمواجهة أزمة المناخ

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية، إنَّ الفيضانات أدت إلى غرق مدينة «باتراس» والمناطق الساحلية المجاورة بأكملها، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث كانت الرياح القوية.

وصرحت قوات خفر السواحل، بأنَّ السلطات اليونانية، ألغت العديد من رحلات العبارات في بحر إيجه، وذلك بعد اشتداد عاصفة الخريف في كل من اليونان وتركيا خلال الأيام الماضية مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة.

تحذيرات تركيا من سوء الأحوال الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد التركية، سكان إسطنبول، من سوء الأحوال الجوية وشددت على ضرورة توخي الحذر بشأن العواقب السلبية التي قد تنجم عن العواصف التى تشهدها البلاد، حيث أوقفت العديد من الرحلات البحرية في كل من بورصة واسطنبول وإزمير، إضافة الى إغلاق مضيق البوسفور أمام المسافرين.

جهود اليونان لمواجهة أزمة المناخ

وفى السياق ذاته، اعتزمت اليونان، طرح أول قانون لمكافحة أزمة المناخ، بمثابة خارطة طريق للقضاء على الكربون بشكل كامل من اقتصاد البلاد بحلول عام 2050، ووفقا لصحيفة «كاثمريني» اليونانية، فإن نص القانون يهدف الى استخدام «اللجنين» إنزيم نباتي كوقود حيوي بحلول عام 2028، إضافة إلى إيقاف جميع المواقد التي تعمل بالنفط وحظر بيع المركبات بالوقود التقليدي بحلول عام 2030.

ووفقًا لموقع «قناة روسيا اليوم»، تستهدف اليونان تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك على النحو الذي حدده الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030.