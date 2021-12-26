أسعار كوكيز وحلويات الكريسماس ورأس السنة بالمحلات.. تبدأ من 10 جنيهات

تزامنًا مع احتفالات العام الجديد، يحرص العديد من المصريين على شراء الحلويات والتورتات، والتي تصنع خصيصًا في هذا الوقت من العام تزامنًا مع احتفالات ليلة عيد الميلاد، إذ تتسابق محلات الحلويات بتقديم أشكال كثيرة ومتنوعة من الحلويات وتختلف أشكالها بين شجرة الكريسماس وسانتا كلوز والأجراس والنجوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار حلويات الكريسماس ورأس السنة على النحو التالي:

أسعار كوكيز وحلويات رأس السنة والكريسماس

واختلفت الأسعار في محال الحلويات على النحو التالي:

أسعار حلويات رأس السنة في تسيباس

- تورتة جينجير بريد 20 سم: 280 جنيهًا.

- تورتة وينتر وندر لاند 20 سم: 280 جنيهًا.

- تورتة ماجيكل كيك 20 سم: 280 جنيهًا.

- تورتة سويت سانت 20 سم: 260 جنيهًا.

- إنجلش كيك: 190 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في إيتوال

- رويال ريد فيلفيت مقاس 18: 125 جنيهًا.

- رويال شكوليت فراولة مقاس 18: 150 جنيهًا.

- تورتة عجينة سكر مقاس 18: 160 جنيهًا.

- تورتة عجينة سكر صورة مقاس 18: 160 جنيهًا.

- تورتة عجينة سكر وردة مقاس 18: 160 جنيهًا.

- مكس شكوليت مقاس 18: 220 جنيهًا.

- بروانز ستيك روشيه: 10 جنيهات.

- سويسرول شوكليت: 75 جنيهًا.

- سويسرول ريد فيلفيت: 75 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في نولا

- كب كيك بأشكال الكريسماس بسعر 25 أو 30 جنيه للقطعة.

- كوكيز أشكال الكريسماس تتراوح أسعارها بين 10 و15 و25 جنيهًا حسب الشكل.

- تورتة رجل الثلج 550 جنيهًا.

- تورتة هدية عيد الميلاد بسعر 320 جنيهًا.

- تورتة سانتا كلوز بسعر 330 جنيهًا.

- تورتة شجرة الكريسماس يتراوح سعرها بين 220 و240 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في ديوكس

- كب كيك بأشكال الكريسماس بسعر 27 جنيهًا للقطعة.

- كوكيز بأشكال الكريسماس تتراوح أسعارها بين 25 و30 جنيهًا.

- تورتة سانتا كلوز بسعر 375 جنيهًا.

- ميني كيك بسعر 35 جنيهًا للقطعة.

أسعار حلويات رأس السنة في سيموندس

- تورتة بوش دو نويل بسعر 325 جنيهًا.

- كوكيز الكريسماس بـ25 جنيهًا للقطعة الواحدة.

أسعار حلويات رأس السنة في قويدر

- تورتة كريسماس سنومان: 395 جنيهًا.

- تورتة كريسماس عكاز: 395 جنيهًا.

- تورتة كريسماس أمريكان: 325 جنيهًا.

- تورتة كريسماس ماريا: 375 جنيهًا.

- تورتة كريسماس: 295 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في ساليه سكريه

- تورتة بعجينة السكر 265 جنيهًا.

- السويسرول 220 جنيهًا.

- كب كيك 200 جنيه.

- نويل كيك 250 جنيهًا.

- بوكس الشوكولاتة 900 جرام 180 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في إكسيبشن

- كب كيك الكريسماس تتراوح أسعارها بين 25 و30 جنيهًا للقطعة حسب الشكل.

- بسكويت الكريسماس 15 جنيهًا للقطعة الواحدة.

- دوناتس كريسماس 20 جنيهًا للقطعة الواحدة.

- تورتة الكريسماس تتراوح بين 325 و372 جنيهًا.

أسعار حلويات رأس السنة في توينكي

- تورتة كريسماس قلب 275 جنيهًا.

- تورتة كريسماس لوتس 275 جنيهًا.

- تورتة كريسماس شوكولاتة 250 جنيهًا.

- تورتة كريسماس كراميل 225 جنيهًا.

- جذع شجرة سبعة كوش 325 جنيهًا.

- جذع شجرة شيكولاتة 250 جنيهًا.

- باندا شيكولاتة/أبيض 205 جنيهات.

- كريسماس سنو 275 جنيهًا.