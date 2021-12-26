5 معلومات عن حفلات رأس السنة 2022.. أبرزها غياب مؤدي المهرجانات

ساعات قليلة وتبدأ حفلات رأس السنة لعام 2022، في عودة قوية لها بعد منعها العام الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

حفلات رأس السنة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 ملاحظات على حفلات رأس السنة التي تقام في مصر:

- غياب نجوم الصف الأول عن الغناء في القاهرة، فيحيي عمرو دياب حفلًا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويحيي محمد حماقي حفلًا في مدينة العين السخنة، ولم يعلن الفنان تامر حسني حتى الآن موقفه من تلك الليلة، أما أنغام فتشارك في حفل موسم الرياض الذي يقام في 31 ديسمبر بمشاركة 12 نجمًا عربيًا على رأسهم محمد عبده وأحلام وأصالة ونوال الكويتية.

- يحيي الفنان محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في تلك الليلة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك بعد حفله الكبير الذي أحياه أول أمس، وشهد حضورًا جماهيريًا طاغيًا في أحد فنادق مدينة نصر.

- من أبرز الحفلات المقرر إقامتها الحفل الغنائي الذي يقام عند سفح الأهرامات للفنانة أصالة نصري، التي تطير إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض عقب انتهاء الحفل مباشرة.

- ويحيي رامي عياش ونانسي عجرم وأحمد سعد، حفلا بمدينة العين السخنة.

غياب مؤدّي المهرجانات عن حفلات رأس السنة

- يتغيب مؤدّو المهرجانات عن الحفلات بسبب قرار الفنان هاني شاكر بمنع مشاركتهم في الحفلات، ويكتفي شاكر بإحياء حفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مع محمود الليثي وأمينة، في حين يكون مسموحًا لمطربي الراب الغناء، ويحيي حفلًا غنائيًا في مدينة زد.