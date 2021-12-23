حظك اليوم برج الحوت الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت، أنه يملك عاطفة شديدة للغاية كما أنهم يمتلكون قلوب نقية تحب التعامل والتعاون مع الآخرين، وتحب أن تشاركهم العديد من الأمور المختلفة وتساعدهم، كما أن حب هذا البرج يظهر من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، إذ يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا، وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه، وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا أخاذا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.