نجاح عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية في مستشفى النصر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصي في علاج مريض كان يعاني من وجود بؤر سرطانية بالكبد عن طريق الحقن الكيماوي عبر القسطرة، وذلك من خلال حقن حبيبات «هيباسفير» عن طريق قسطرة شريانية متناهية الصغر تم إدخالها عن طريق مدخل شرياني من الشريان الفخذي إلى الكبد «Transarterial Chemoembolization TACE».

وأضافت، أنه تعد هذه التقنية من التقنيات المتقدمة التي يتم إجراؤها في القطاع الخاص، بقيمة تتخطى 45 ألف جنيه، إلا إنها تتم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمساهمة 300 جنيه فقط من المريض، لافتة إلى أنه تتميز هذه التقنية عن الجراحات التقليدية بأن ليس لها خطورة أو أي مضاعفات على الحالة الصحية للمريض، علاوة على أن المريض يجريها ويخرج من المستشفى في نفس اليوم.

وتابعت الهيئة، أن العملية الثانية التي تم إجراؤها بقسم الأشعة التداخلية في المستشفى، شملت نجاح تركيب دعامة مرارية داخلية وخارجية Internal / External Biliary Drain، باستخدام القسطرة لمسن يبلغ من العمر 90 عامًا، يعاني من ورم متقدم بالقنوات المرارية، والتي تعد أيضًا من العمليات المتقدمة التي ليس لها مضاعفات مماثلة للعمليات الجراحية التقليدية، وتعادل تكلفة العملية 15 ألف جنيه، وتم عملها بالكامل للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتجاوز 300 جنيه قدر مساهمة في العملية.

ولفتت، إلى أنه قام بإجراء العمليتين للمرضى نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، تضم كلًا من الدكتور شادي السباعي، استشاري الأشعة التداخلية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، الدكتورة هاجر محسن صالح، أخصائي الأشعة التداخلية ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور مصطفى محمود، طبيب التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض والفنيين بقسم القسطرة التداخلية بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي، صرح طبي عظيم يتميز بتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، لافتًا إلى أنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وتابع: أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية هي تقديم أفضل جودة للخدمة الطبية للمتعاملين، من خلال تعزيز ثقافة الجودة والعمل الجاد على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ما يضمن مطابقتها للمعايير العالمية.