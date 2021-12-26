بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر

استقرارًا في أسعار العلف عند سعر تراوح بين 8650 و8750 جنيهًا للطن، تسبب في مواصلة استقرار بورصة الدواجن للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد تذبذبًا في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بين ارتفاع وانخفاض، إذ من المتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات ملحوظة خاصة مع دخول فصل الشتاء، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واستقر سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم عند 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، علمًا بأنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، فقد وصلت إلى نحو 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبعد أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد، على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.