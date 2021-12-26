أيام مفتوحة لتوظيف الشباب من جميع المؤهلات.. بدل وترقيات وتأمينات

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوف»، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة توظيف مصر، عدد من أيام التوظيف المفتوحة للشباب في عدد من المجالات المختلفة لجميع المؤهلات، ودون مؤهل.

يوم توظيف مفتوح بإحدى الصيدليات

وتجري عملية التوظيف يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، على الوظائف التالية:

1- صيدلي (بكالوريوس صيدلة- خبرة أو بدون).

2- مبيعات داخليه تجميل (مؤهل عالِ أو فوق متوسط- خبرة أو بدون).

3- مراقب كاميرات (مؤهل متوسط على الأقل- خبرة أو بدون).

4- مندوب توصيل (مؤهل متوسط على الأقل- امتلاك ماكينة- رخص سارية).

5- موظف أمن (مؤهل متوسط على الأقل).

6- عامل خدمات (لا يشترط مؤهل).

أماكن العمل:

- صيدلي: (وسط البلد- الهرم- الإسكندرية- المهندسين- الشيخ زايد- مصر الجديدة- العبور- الشروق- التجمع- مدينة نصر- دمياط).

- مبيعات داخلية تجميل: (القاهرة- الجيزة- العبور).

- مراقب كاميرات: (مصر القديمة).

- موظف أمن: (القاهرة- الجيزة).

- عامل خدمات: (القاهرة- الجيزة).

الشروط المشتركة:

- ذكور وإناث (صيدلي- مبيعات داخلية تجميل- مراقب كاميرات- عامل خدمات).

- مواعيد العمل: وردية متغيرة مسائية وليلية.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- تحديد موقف الجيش.

- الرواتب حسب كل وظيفة وحسب الخبرة.

- وقت إضافي وترقيات.

- تأمينات إجتماعية وتأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: 11 شارع أحمد عمارة بجوار حديقه الفسطاط مصر القديمة إدارة صيدليات سيف.

يوم توظيف مفتوح بإحدى السوبر ماركت الشهيرة

وتتم عملية التوظيف يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا على الوظائف التالية:

1- مديرين فروع.

2- مدير قسم الأغذية الطازجة.

3- مدير قسم الأغذية الجافة.

4- مشرف قسم الأغذية الجافة.

5- مشرف مجمدات.

6- مشرف خضار وفاكهة.

7- مشرف بقالة.

8- مشرف لحوم.

9- مشرف دليفري.

10- كاشير.

11- موظفFMC.

12- محضر طلبات.

13- سائق رخصة مهنية (أولى- ثانية- ثالثة).

14- سائق فسبا خاصة.

15- منسق (ممرات- تجميل- منزلية).

16- بائع خضار وفاكهة.

17- بائع بقالة.

18- بائع لحوم (بلدي).

19- بائع أسماك.

20- بائع مخبوزات.

21- خباز.

22- رئيس قسم المخبوزات.

23- أمين مخزن (بالعبور).

24- عمال مخزن (بالعبور).

25- موظف أمن.

26- مراقب كاميرات.

27- فني تبريد وتكييف.

28- ميكانيكي «ديزل- بنزين» (بالعبور).

شروط التقديم بالوظائف:

- موقف واضح من التجنيد.

- أن يتراوح السن من 20 إلى 45 عامًا.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: 270 شارع التسعين الشمالي خلف الفندق الصيني بجوار جوميا- التجمع الخامس.