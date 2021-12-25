وظائف المدرسة المصرية الدولية للعام الدراسي 2021-2022

أعلنت المدرسة المصرية الدولية عن وظائف المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، وهي أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO، إذ تتمثل الوظائف في معلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022 في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المدرسة المصرية الدولية وفقًا لما أعلنته المدرسة على النحو التالي:

شروط وظائف المدرسة المصرية الدولية

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

- العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

كيفية التقدم لـ وظائف المدرسة المصرية الدولية

ويجري التقدم للوظائف بالأوراق التالية:

1. نسختان من صحيفة البيانات التفصيلية إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ومرفق بها صورة حديثة.

2. صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية.

ويجري إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني: halaseif.eis@gmail.com.

وكانت المدرسة المصرية الدولية أعلنت حاجتها لمعلمين بالعمل بالقسم المتوسط للعام الدراسي 2021-2022 في تخصص إخصائي نفسي، إذ اشترطت المدرسة أن يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة، ويكون القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم، مع تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر، وسيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية، وانتهت فترة تقديم الأوراق في 23 ديسمبر 2021.

جدير بالذكر أنّ المدارس الدولية الحكومية تنقسم إلى نوعين، الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية IG، والثاني المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، ومن ضمن الضوابط الموضوعة للدراسة في هذه المدارس، ألا يزيد عدد الطلاب في كل فصل عن 30 طالبا، بعد اجتياز الطالب وولي الأمر لاختبارات القبول بها، من خلال اللجنة الموضوعة من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وفقا لبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.