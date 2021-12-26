«الصحة»: «أوميكرون» في سبيله ليصبح المتحور السائد على مستوى العالم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن متحور «أوميكرون»، من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، في سبيله لأن يصبح المتحور السائد على مستوى دول العالم، مستشهدًا على ذلك، بأن 73% من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بمتحور «أوميكرون»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على «القاهرة والناس».

متحور «أوميكرون» يُعد أكثر قدرة على الإنتشار

وأضاف «عبد الغفار»، أن متحور «أوميكرون»، يُعد أكثر قدرة على الإنتشار، لكن هناك معلومات علمية بأنه أقل تأثيرًا على الرئة والجهاز التنفسي، ومن الممكن أن يكون سرعة انتشاره وراء ضعف تأثيره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أعراض الإصابة بمتحور «أوميكرون» تكمن في البرد العادي مع الإحساس بإعياء شديد، والتهاب في الحلق وسيلان الأنف والكحة، ولم يتم رصد أي حالات فقد للتذوق والشم ضمن المصابين بمتحور «أوميكرون»، مؤكدًا أن معدل انتشاره في مصر قليل مقارنة بانتشاره في دول العالم.

توسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على التيسير على المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها، لذلك لجأت الوزارة لعمل تحديث على النظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن بل سيقوم المواطن باختيار المنطقة التى يرغب فى أخذ اللقاح بها، كما أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا وتم استهلاك 50% منها فقط.