الصحة: تأجيل الجرعة الثانية 45 يوما في حالة الإصابة بكورونا قبلها

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو جراف توضح خلاله آلية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل تلقيها في مراكز التطعيم، وذلك عقب التساؤلات العديدة التي تلقتها الوزارة من المواطنين في كيفية الحصول على الجرعة الثانية عقب الإصابة بفيروس كورونا.

تأجيل الجرعة الثانية من خلال الخط الساخن

وقالت وزارة الصحة، إنه في حالة حصول المواطن على الجرعة الأولى وتم تحديد موعد لاحق للجرعة الثانية وتعرض المواطن للإصابة بفيروس كورونا، يتوجب عليه الاتصال على الخط الساخن «15335» من أجل تأجيل الحصول على الجرعة الثانية في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة أنه في حالة وجود أي شكوى أخرى غير الإصابة بفيروس كورونا أو في حالة الإصابة بنزلة برد، أو وجود بعض الأعراض الجانبية التي تؤثر على المواطنين في الحصول على الجرعة الثانية، سيتم تأجيل موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لمدة 45 يوما للتعافي من الإصابة من أعراض كورونا تماما.

هناك مهلة للمواطن للحصول على الجرعة

ونوهت وزارة الصحة أن المدة الزمنية المسموح بها للحصول على الجرعة الثانية عقب انتهاء الموعد المحدد من وزارة سبعة أيام كاملة، ويمكن للمواطن الذهاب إلى مركز التطعيم خلال هذه المدة دون أدنى مشكلة، مشيرة إلى أن المدة الزمنية للجرعة الأولى 3 أيام فقط عقب تحديد موعد الحصول عليها من قبل الوزارة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع اللقاحات فعالة وتقي من الإصابة بفيروس كورونا وتقلل من المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، وتتفاوت الفعالية من لقاح لآخر ولكن جميع اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات في:

- ارتداء الكمامة

- غسيل اليدين

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة

- التباعد الجسدي والبدني