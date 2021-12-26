«الصحة»: استقبال 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا في مطار القاهرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر مليونين و٣١٥ ألفًا و٩١٠ جرعات من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الوزير إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليون و٥٠١ ألف و١١٠ جرعات من إنتاج شركة "فايزر"، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة "مودرنا" بالإضافة إلى ٣٥٢ ألفًا و٨٠٠ جرعة من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، وذلك عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، موضحا أن لقاحي "فايزر ومودرنا" عبارة عن جرعتين لكل لقاح يفصل بينهما ٢١ يومًا، بينما لقاح "أسترازنيكا" عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، وأنواع اللقاحات الثلاثة حاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.