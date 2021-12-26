حياة كريمة: توفير 300 ألف فرصة عمل بالقرى المدرجة ضمن المبادرة

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» توفير 300 ألف فرصة عمل بالمناطق النائية التي تقع ضمن المبادرة الرئاسية، لإنجار المشاريع القائمة ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ على مستوى الدولة في الوقت الحالي، يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات المبادرة.

300 ألف فرصة عمل للشباب ضمن «حياة كريمة»

وتابعت المبادرة: «رقم اليوم.. 300000، هو عدد فرص العمل التي قامت بتوفيرها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للشباب، في جميع القرى المدرجة داخل المبادرة لإتمام مشاريعها المختلفة».

توزيع 5000 بطانية بقرى محافظة أسوان

وفي سياق متصل أعلنت المبادرة توزيع 2440 بطانية من خلال المتطوعين بمركز نصر النوبة، ضمن قوافل توزيع 5000 بطانية من خلال المتطوعين على المستحقين بقرى محافظة أسوان، مناطق «الجنينة والشباك، قتة، الدر وتنقاله، الديوان، غسيل الكلي، عمارات الشرطة بالمدينة، أبو حنضل، كرسكو، الريقة، شاترمة، السبوع، السنقاري، المالكي، وادي العرب، قورته 3، قورته 2، قورته 1، قرشة، العلاقي، أبو هور، كلابشة، ماريا، مرواو، جرف حسين، المضيق، السيالة والمحرقة، دابود، الدكة، كشتمنة غرب، كشتمنة شرق، أمباركاب، دهميت، عزبة الطيرى».

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة بقنا

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أجرى جولة تفقدية صباح أمس بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، تفقد خلالها مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها «مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الأحوال المدينة، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين»، أنشئ على مساحة 420 متر مربع، من ثلاث طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.