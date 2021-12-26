منسق «حياة كريمة» بقنا يكشف تفاصيل إنشاء أول مكتبة: بجانب مجمع الخدمات

قال خالد أبو الوفا منسق المشروع الرئاسي «حياة كريمة» بمحافظة قنا، إن المحافظة شهدت إنشاء أول مكتبة على مستوى الجمهورية ضمن «حياة كريمة»، وستكون موجهة لكل الفئات من أطفال وشباب وكبار السن، من أجل استعادة الثقافة المصرية ورغبة المواطنين في الاطلاع والبحث عن المعرفة.

أبو الوفا: المكتبة بجوار مجمع الخدمات والمجمع الزراعي

وأضاف «أبو الوفا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المكتبة بجوار مجمع الخدمات والمجمع الزراعي، وستكون بمثابة استراحة للمواطنين، حيث يمكنهم الاطلاع على الكتب وتحصيل المعرفة عند انتظار دورهم، وستستوعب داخليا 14 مواطنا.

أبو الوفا: «الناس كانوا مبسوطين بزيارة الرئيس»

وتابع منسق المشروع الرئاسي «حياة كريمة» بمحافظة قنا، بأن المكتبة ستتيح كل أنواع الكتب من ثقافة وأدب وتاريخ، بالإضافة إلى إتاحة نظام الاستعارة، مشيرًا إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» أنشأت المكتبة بالكامل: «الناس كانوا مبسوطين بزيارة الرئيس.. وانبهروا بشكل المكتبة».

وواصل خالد أبو الوفا: «نعمل في حياة كريمة أيضا على المساعدات الخيرية مثل المواد الغذائية والبطاطين وغيرها، والمواطنون سعداء بما نقدمه، وبما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وقبل إطلاق مشروعات مؤسسة حياة كريمة أطلقنا حوارا مجتمعيا مع المواطنين للوقوف على الخدمات التي يحتاجون إليها حتى لا يخرجوا من محافظاتهم، وبالفعل نفذنا هذه الخدمات».