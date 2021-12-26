الزراعة: منطقة توشكى تحتوي على عوامل جذب المستثمرين والفلاحين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تشهد تناغمًا كبيرًا في أداء وزاراتها ومؤسساتها، ففي المشروع الرئاسي «حياة كريمة» تتعاون كل المؤسسات لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وهو ما تجسد في مجمعات الخدمات المتكاملة والمناطق الصناعية.

تحسين الدخل وتطوير الري الحقلي

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة الحياة، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين، متابعا:«نعمل على تحسين الدخول، وننسق مع وزارة الري لتطوير الري الحقلي، كما تتعاون معنا وزارة المالية لدعم الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى التنسيق في مجال الإنتاج الحيواني، وتقديم قروض وخدمات ميسرة ومبسطة للمزارعين من جانب البنوك».

عوامل جذب في «توشكى»

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون الزراعة مهنة ربحية ولها عائد مُجدي يجرى مضاعفته، وإتاحة فرص لإيجاد فرص التمويل لإيجاد مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة، مشيرًا إلى أن منطقة توشكى تحتوي على عوامل جذب المستثمرين والفلاحين، وضمان جودة المنتج بها.

استنباط 25 صنفًا من المحاصيل الحقلية

ولفت محمد القرش، إلى أن ما يحدث في قطاع الزراعة منذ عام 2014 طفرة لم تشهدها مصر على مدار تاريخها: «زرعنا ما يقرب من نصف المساحة التي كانت تزرعا مصر، بما يقرب من 5 ملايين فدان، ونطور الأرض الموجودة، واستنبطنا 25 صنفًا من المحاصيل الحقلية.. وأحدثنا تغييرًا كبيرًا في خريطة التقاوي».

وأكد القرش، أن الدولة المصرية استوعبت عددًا كبيرًا من العمالة المصرية في المشروعات القومية التي شهدتها البلاد مؤخرا: «25% أو أكثر قليلًا يتعاملون بشكل مباشر في قطاع الزراعة وخمس الصادرات السلعية زراعية، كما أن 15% من الدخل القومي من الإنتاج الزراعي».