بحوث الصحراء: إنتاجية القمح في توشكى 5 أطنان للفدان

قال الدكتور سعد نصار رئيس محطة بحوث توشكى بمركز بحوث الصحراء، إن مشروع توشكى يضيف مساحة زراعية كبيرة بواقع نصف مليون فدان، لافتًا إلى أن توشكى منطقة مهمة تتميز بظروف مناخية خاصة: «الحرارة فيها أعلى من الوجه البحري، وإنتاج بعض المحاصيل فيها أفضل من محاصيل الوجه البحري، وبعض المحاصيل لا تصلح للزراعة في توشكى».

2.3 مليون نخلة

وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة، أن النخيل من أهم المشروعات التي ستزرع في توشكى، بواقع 2.3 مليون نخلة، وسيضيف قيمة تصديرية عالية لمصر، لافتًا إلى أن المحصول الثاني سيكون القمح، فهو الأهم في مصر وتعتمد عليه بشكل كبير: «إنتاجيته كبيرة في توشكى، بواقع 5 أطنان للفدان ويتحمل الحرارة والجفاف».

محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية

وتابع مدير محطة بحوث الصحراء في توشكى، أن منطقة توشكى ستشهد زراعة محاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية مثل الشعير والذرة الشامية، مشددًا على أهمية إجراء دراسات قبل بداية المشروعات على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والمحاصيل التي ستزرع فيها، حيث تختلف نوعية المحاصيل وفقا للأعماق ونوعية التربة.

ولفت سعد نصار، إلى أن بعض الشركات بدأت بزراعة محاصيل البرسيم الحجازي في أراضي مشروع توشكى ثم تحولوا لزراعة القمح والذرة الشامية.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن استخدام أحدث التكنولوجيا في المزارع ونظم الري الحديث يعد تطور جديد في الزراعة، لافتًا إلى أن المشروعات الزراعية وخاصة في المساحات الكبيرة مثل مشروع توشكى، يتبعها أنشطة أخرى، على غرار تصنيع المنتجات الزراعية، وإنتاج التقاوي والاهتمام بالثروة الحيوانية.