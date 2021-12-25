أستاذ تمويل: القيادة السياسية تستثمر في بناء المشروعات القومية والطرق

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التكلفة الإجمالية لبناء المشروعات الحكومية وقدرها 6.2 تريليون جنيه، حسبما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه الأخير، تعكس مجهود الدولة الكبير في إطار التمويل، كما تعكس ما تبذله الحكومة مع وزاراتها المختلفة لإعادة تشكيل وصياغة الاقتصاد المصري من جديد.

المشروعات تخلق مزيدًا من فرص العمل لزيادة الدخول

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن كل تلك الإنجازات والمشروعات العملاقة ستغير حياة ومستوى معيشة المواطنين بالطرق والكباري والمياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن مثل تلك المشروعات تخلق مزيدًا من فرص العمل وزيادة دخول المواطنين.

وأوضح أن مثل تلك المشروعات ستخلق مزيدا من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات من أجل تلبيه احتياجات المواطنين، معقبًا: «الرئيس أكد أنه ما تم صرفه وصل لـ6.2 تريليون جنيه، ودي استثمارات الدولة في البنية التحتية وسيعقبها مزيدا من الفرص الاستثمارية من المستثمرين كافة، والمفترض أن رجال الأعمال يكونوا أكثر سعادة من المواطن عندما تشاهد كل تلك المشروعات».

إتاحة فرص الاستثمار للمستثمرين

وأكد أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من إتاحة فرص الاستثمار للمستثمرين، وقال: «ما نشاهده اليوم سيحقق مزيدا من الاستثمار، والمشروعات في جنوب مصر لم يحظ بها محافظات الصعيد من قبل في التنمية، والوقت الحالي والقادم سيتغير شكل الصعيد بالكامل».

وتابع: «وزيرة التجارة والصناعة أكدت افتتاح مجمعات صناعية بالمحافظات التي ستحتضن العديد من المشروعات، واللي أساس اختيارها معايير تتميز بمستوى مهاري معينه، والمجمع الصناعي يخدم على المحافظة كما يحدث في دمياط، وفيه مدن أخرى لديها ميزه نسبيه في عدد الصناعات أو الخدمات المقدمة، وكل تلك المشروعات تخدم البيئة وتوفر فرص عمل».