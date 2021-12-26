السيسي عن المشروعات القومية: اللي بنعمله ده هو المستحيل بمقاييس أي حد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، «أمر مستحيل» بمقاييس ومعايير أي شخص، موضحا: «إحنا بنتكلم عن توشكى، إنّك تديني أرض مزروعة السنة الجاية، مبنقولش هنعملهم ازاي ولا هيتكلفوا قد إيه، لكن لا بنّام ولا نستريح وبنفضل شغالين في بلدنا لحد ما نحقق اللي علينا قدام ربنا بفضل الله».

تقرير توشكى أظهر أنّ 60% فقط هي القابلة للزراعة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية بمنطقة توشكى: «وقت ما فكرنا نرجع توشكى كان المهندس محلب هو رئيس الوزراء، قولنا اعملو تقرير عن توشكى، طلع إنّ 60% من الأرض هي القابلة للزراعة، هو إحنا هنلاقي أرض على مزاجنا؟».

المصلحة القومية فوق كل اعتبار

وأوضح الرئيس: «الأرض اللي على مزاجنا كانت الدلتا وأرض الوادي، ولو فضلنا نختار النسب يبقى مش هنزرع وهتكون تكلفة الاستثمارات كبيرة، لكن لما يكون الخيار أمن قومي يبقى اللي بياخد القرار لازم يراعي المصلحة القومية، وإحنا منقدرش نجبر المستثمر على المصلحة القومية».

الجنزوري صاحب الفضل في مشروع توشكى

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الدكتور الراحل كمال الجنزوري صاحب الفضل في مشروع توشكى، حيث عملت الدولة على التخطيط الذي كان موجودا مسبقا، متابعا: «منقدرش نقول إنّنا أصحاب فضل، ومش هنكون أصحاب فضل أبدا».