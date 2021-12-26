«الحديدي»: الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ50% خلال 3 سنوات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات القومية خلال الثلاث سنوات المقبلة لـ 50%، إذ أن استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأخيرة محدودة، ذلك طبقاً لأرقام الموازنة العامة الأخيرة التي أوضحت أنها لا تتجاوز 23%، ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب دائما في جميع لقاءاته بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص.

استثمارات القطاع الخاص في مصر محدودة

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «on»، أن القطاع الخاص بالفعل موجود في العديد من مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، فبالأمس تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات تتم برمتها بواسطة القطاع الخاص، مؤكدة أن اتجاه الدولة ومؤسسة الرئاسة لزيادة مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في قطاع المقاولات لكن بجميع مناحي الحياة الاقتصادية بروافدها المختلفة.

الدولة تهيئ البنية التحتية وعلى القطاع الخاص إقامة مشروعات

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن جميع مناحي الاقتصاد المصري ترغب الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص بها، وليس فقط في مشروعات الدولة التنموية، موضحة أن الدولة المصرية تقوم بدورها الرئيسي في تهيئة البنية التحتية وتراقب وتدخل في بعض القطاعات بالأوقات المهمة، لكن بعد ذلك يأتي دور القطاع الخاص الذي يشغل أكبر قدر ممكن من العمالة لاستكمال المشروعات.