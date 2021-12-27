طبيبة تحدد أطعمة محظور تناولها للأطفال المطعمين ضد الالتهاب السحائي

بدأت المدارس في تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات الصحية بكل محافظة، والذي يتم وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لذلك، وشددت اللجان الصحية بالمدارس على أولياء الأمور بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالتغذية السليمة للطلاب الذين يتم تطعيمهم لتقوية جهازهم المناعي حفاظاً على سلامتهم، فهناك أنواع أغذية معينة يجب تناولها، وأخرى يجب الابتعاد عنها، بحسب الدكتورة نهلة عبدالوهاب.

«عبدالوهاب»: ضرورة شرب المياه بكثرة ما يقرب من 2 لتر يومياً

وشددت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أخصائي التغذية، في بداية حديثها لـ«الوطن»، على جميع أولياء الأمور بضرورة عدم تطعيم أي طفل يعاني من نزلات البرد أو الرشح، مؤكدة على ضرورة تعريض الذين يتم تطعيمهم للشمس ولو لمدة 20 دقيقة حتى يستفيد جسمهم من فيتامين «د» الموجود في أشعة الشمس، وضرورة شرب المياه بكثرة ما يقرب من 2 لتر كل يوم.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أن ممارسة الرياضة أمر مهم للغاية يجب على الطلاب تنفيذها ولو حتى المشى لتحسين الدورة الدموية وتحسين العمليات الحيوية في الجسم، منوهة إلى ضرورة التنوع في التغذية خاصة في فصل الشتاء واللجوء إلى كل ما يساعد على تدفئة جسم الطفل، والبعد عن الأكلات المقلية لأن نسبة الدهون بها مرتفعة وهو ما يؤثر على شرايين الجسم وهبوط في الدورة الدموية.

نصائح بتناول الموالح كالبرتقال والجوافة الغنية بفيتامين «سي»

وحثت استشاري التغذية، أولياء الأمور على ضرورة تناول البطاطا لأنها غنية بالفيتامينات وأطباق السلطة الغنية بالأملاح المعدنية والفلفل والسبانخ والزبادي والجبنة القريش، وإضافة زيت الزيتون على الجبنة، بجانب تناول الجزر والموز.

وأشارت إلى ضرورة تناول الموالح كالبرتقال والجوافة الغنية بفيتامين «سي» وشربة العدس وشرب السوائل كالكاكاو المحلى بعسل النحل.