«الصحة»: احرصوا على تناول الأطعمة الغنية بـ«أوميجا 3» لتقوية المناعة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، الأطعمة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة خلال فترة الشتاء، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن نوعية الأطعمة لها دور في الوقاية من الأوبئة والمتحورات التي تجتاح العالم خلال الفترة الراهنة.

تناول الأطعمة الغنية بـ«أوميجا 3» لتقوية المناعة

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، حددت وزارة الصحة بعض الأطعمة التي يجب على المواطنين تناولها خلال الفترة الحالية، يأتي منها الأنواع الغنية بـ«أوميجا 3»، التي تقوي جهاز المناعة ضد الفيروسات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن من الأطعمة الغنية بـ«أوميجا 3»، أسماك التونة والماكريل، مشددة على أهمية الحرص على تناولها لتعزيز المناعة، وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

ضوابط الاحتفالات بأعياد الميلاد

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عدة تدابير وإجراءات وقائية، يجب على المواطنين الالتزام بها خلال لاحتفال بأعياد الميلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددت على جميع المواطنين، بضرورة الالتزام أعياد لميلاد، بكافة الإجراءات الوقائية وتتمثل في الآتي:

- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام مطهر اليدين.

- تلقي لقاح كورونا والجرعة التنشيطية الخاصة لمن مر عليهم 6 أشهر على الجرعة الثانية.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بآداب العطس والسعال.

- تجنب السفر ما لم يكن ضروريا.

- الالتزام بارتداء الكمامة.