مدير «المركزي للأبحاث»: مصر سيصبح لديها 18 مليون نخلة وأكبر مصدر للتمر

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخل، إن المشروع الرئاسي لزراعة مليون ونصف مليون نخلة، سيرفع عدد النخل إلى 18 مليون، وسيكون الناتج من البلح، 2 مليون طن، وستصبح مصر أكبر مصدر للتمور، بعد زراعة الأصناف الفاخرة، من خلال زرع أنواع مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأصناف، سترفع العائد من البيع للطن الواحد، وستتضاعف القيمة التصديرية من ألف دولار إلى 4 آلاف دولار، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ويجري تصدير حاليا 50 ألف طن، لكن مصر تطمح لتصدير 150 ألف طن.

صناعات مجاورة للبلح

وأضاف «جاد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وستعمل عدد صناعات، مثل الدبس والسكر السايل ومسحوق التمر، بجانب هذه المنتجات، وكذلك سيجري استخدام نواتج التقليم لصناعة الأخشاب، خاصة أن مصر بها نقص من الأخشاب، لافتا إلى أن مناطق النخيل في أسوان والوادي الجديد، سيجري تدشين بعد الصناعات بجانب هذه المراكز.

تكامل بين المراكز المختلفة المنتجة للتمور

وأوضح مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخل، أنه سيوجد تكامل بين المراكز المختلفة المنتجة للتمور، من أجل تحقيق معدل إنتاج أعلى من التمور، لكي تتصدر مصر منتجي التمور، لأنها في الوقت الحالي لا تحتل مركز متقدم، ولكن بعد إدخال أنواع تمور جديدة عن الأنواع الحالية، سيوجد إقبال أعلى وتصدير بثمن أعلى.