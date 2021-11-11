افتتاح ثلاجات لتبريد وتجميد التمور بـ20 مليون جنيه في الواحات البحرية

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية لصغار المزارعين، بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، وذلك من خلال التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، وبمنحة إماراتية بالتعاون مع جائزة «خلفية» الدولية، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

6 غرف بسعة 24 ألف طن

وأوضح محافظ الجيزة، أن الثلاجة تشمل 6 غرف تبريد وتجميد، بسعة 4 آلاف طن لكل منها، وبسعة إجمالية حوالي 24 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه الثلاجات ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التمور بالواحات البحرية، وتدعيم سبل الحفظ والتخزين، ما يحفز المزارعين والمنتجين لزيادة إنتاجية التمور وتحقيق التنمية من خلال زيادة حجم التوزيع والتصدير للمنتج بكل القطاعات.

محولات كهربائية بـ2 مليون جنيه

وأشار المحافظ إلى توفير المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليون جنيه، والتي ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التمور بالواحات البحرية ودعيم سبل الحفظ والتخزين، لافتا إلى أنه المستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة من إنشاء محطة فرز وتبريد وتصنيع وتعبئة.

وتفقد محافظ الجيزة ومرافقيه غرف التبريد والتجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التي تضمن الحفاظ على جودة المنتج.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالجهود المبذولة لخروج المشروع على أكمل وجه، وبإدخال التكنولوجيا الحديثة في قطاع التمور والمبردات المستخدمة، والتي ستساهم في الحفاظ على المحاصيل ودعم عوامل التصدير للمنتج .

رافق المحافظ خلال الافتتاح السيد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.