بعد الخمور والحشيش.. «التمور والحليب» تجدد أزمة عمر كمال مع هاني شاكر

عمر كمال، يفتعل أزمة من جديد مع نقيب المهن الموسيقية برئاسة، الفنان هاني شاكر، تسببت بوقفه وإحالته لـ التحقيق، بسبب تغير كلمة «خمور وحشيش»، لـ «تمور وحليب»، خلال اخر حفلاته بالمملكة العربية السعودية.

عمر كمال يجدد الخلاف مع هاني شاكر

حيث جاءت تصريحات عمر كمال، وتبريراته حول سبب تغير كلمة خمور وحشيش، لـ تمور حليب، بفتح النار عليه، من قبل نقابة المهن الموسيقية، غضب العديد من المصريين، وخاصة نقابة المهن الموسيقية برئاسة، هاني شاكر.

حيث قال عمر كمال، انه قام بتغير جملة «خمور وحشيش»، لـ «تمور وحليب»، لأن أرض السعودية طاهرة، مما تسبب بغضب المصريين، و خاصة النقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر.

هاني شاكر لـ عمر كمال «مصر لا تهان»

وعلق هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية، على تبرير عمر كمال، قائلا: « أن مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

سبب وقف هاني شاكر لـ عمر كمال

وكانت سبب وقف هاني شاكر لـ عمر كمال، أن الأخير في آخر حفلاته في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب إستبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة فقال أنا واقف على أرض طاهرة، بالرغم من طلب الأول من الأخير، بتغيير هذه الكلمات من قبل، حيث انها لا تتماشى مع القيم و الأخلاق.

وقد تم وقف عمر كمال من قبل 9 أشهر من قبل نقابة المهن الموسيقية ، بسبب كلمة خموروحشيش.

ولم يتم الإعلان عن موعد تحقيق نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، مع عمر كمال حتى الان.