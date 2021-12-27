«بلومبرج»: 9 مليار شخص تلقوا لقاح كورونا كأكبر حملة تطعيم في التاريخ

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن إحصائية ضخمة بشأن أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، إذ ذكرت أنه جرى تطعيم قرابة 9 مليار إنسان، كأكبر إحصائية تطعيم في تاريخ البشرية، وذلك في إطار الإجراءات والتحركات التي يقوم بها العالم لكبح جماح الفيروس الذي دخل عامه الثالث.

وأثار ظهور متحور أوميكرون قلق العالم مع إبلاغ جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الماضي اكتشافها له، في حين وصفته المنظمة الدولية بـ«المقلق».

116 جرعة من لقاح كورونا لكل 100 شخص في العالم

وأوضحت الوكالة، في تقرير نقلته قناة «روسيا اليوم»، أن الإحصاءات التي لديها كشفت عن أن معدل التلقيح في العالم بلغ معدل 116 جرعة من لقاح كورونا لكل 100 شخص، أي نحو 43.4 مليون جرعة تقريبا في اليوم الواحد.

وذهبت الوكالة في ضوء إحصاءاتها، إلى التوقع بأنه سيكون 75% من سكان العالم حصل كل واحد على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال 5 أشهر.

تطعيم 75% من سكان العالم يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها

ورأت «بلومبرج» أن نسبة الـ 75% من التلقيح لسكان العالم ستكون هي النسبة التي يمكن أن تعود معها الحياة إلى مسارها الطبيعي، ودون الحاجة إلى أي إجراءات إغلاق.

وتشير الأرقام إلى أنه من بين دول العالم التي تتجاوز الـ200 دولة، هناك 38 دولة فقط تجاوز عدد المطعمين فيها 75%، وتصنف أغلب تلك الدول ضمن الدول مرتفعة الدخل، حيث أن الدول مرتفعة الدخل تتفوق 10 مرات في معدلات التطعيم عن الدول منخفضة الدخل.

الدول تذهب إلى فرض لقاحات كورونا

وتشير توقعات إلى أن كثير من دول العالم، ربما تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا، وعلى سبيل المثال، قررت الإكوادور جعل التطعيم إجباريًا، بسبب انتشار سلالات أو متحورات جديدة من فيروس كورونا، خصوصًا «أوميكرون» سريع الانتشار، وفق ما نقلت وكالة أنباء «رويترز».

وبينما تذهب بعض الدول إلى فرض اللقاحات على بعض الفئات العمرية، إلا أن الإكوادور أصبحت أول دولة في العالم تجعل التطعيم إجباريًا على جميع المواطنين الأطفال والبالغين، عقب انتشار متحور «أوميكرون».