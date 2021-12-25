«أوميكرون» يلغي 3800 رحلة طيران حول العالم لقضاء أعياد الميلاد

لا يزال متحور أوميكرون الجديد، يعرقل خطط قضاء إجازات أعياد الميلاد في العالم رأسا على عقب، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم، السبت، أن 3800 رحلة طيران حول العالم قد أُلغيت على مدار اليومين الماضيين، حيث دفع متغير أوميكرون، المُتحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، السلطات الصحية إلى تغيير خطط عيد الميلاد الخاصة بالمواطنين حول العالم.

اضطرابات شركات الطيران عقدت آمال العطلة لعشرات الآلاف

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد حتى الآن في 110 دول؛ ما يعني أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا وصلت إلى أكثر من نصف دول العالم، وسط تأكيدات من المنظمة بأن «أوميكرون» ينتشر بشكل أسرع من سلالة دلتا.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن اضطرابات شركات الطيران أدت في اللحظة الأخيرة إلى تعقيد آمال عطلة عشرات الآلاف من المسافرين الذين خططوا للتجمع مع العائلة أو الأصدقاء في نهاية العام الثاني من الوباء، كما يبدو أن آخرين يعيدون النظر في السفر مع انتشار وتفشي متغيرات جديدة من فيروس كورونا؛ مما دفع كبريات شركات الطيران إلى تقليص الرحلات الجوية للأشهر المقبلة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف موقع فلايت أوار FlightAware، أن أكثر من ربع الرحلات التي تم إلغاؤها في ليلة عيد الميلاد تضمنت السفر داخل الولايات المتحدة أو إليها أو خارجها، وذلك بعد أن ساعد متحور أوميكرون في إحداث موجة خامسة من المرض بالتزامن مع أوقات العطلات؛ مما أدى إلى إلغاء 2000 رحلة أخرى يوم أمس الأول فقط.

أمريكا تسجل أول حالة وفاة بـ«أوميكرون»

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت قبل أيام أول وفاة بمتحور أوميكرون، وبلغ متوسط ​​الإصابات الجديدة بهذا المتحور لمدة سبعة أيام في الولايات المتحدة أكثر من 186 ألفًا يوميًا، يوم أمس الجمعة، متجاوزًا ذروة موجة متغير دلتا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الماضيين.

وعن تأثير إلغاء رحلات الطيران بسبب متحور أوميكرون، قالت مواطنة أمريكية تدعى كارلي ماكولوج (23 عاما)، إنها ستفتقد عشية عيد الميلاد وهي تخبز الكعك وتزين الشجرة مع عائلتها في أتلانتا، وذلك بعد أن ألغت شركة دلتا إيرلاينز رحلتها، كما أن العديد مثلها ألغوا خطط سفرهم بالكامل.

ولم تكن دلتا إيرلاينز هي الوحيدة في ذلك، فقد قامت شركات طيران دولية مثل لوفتهانزا الألمانية، وإيه إن إيه اليابانية، بإلغاء عدد صغير من الرحلات طويلة المدى، إما بسبب الفيروس ومخاوف إصابة أطقم العمل، أو لانخفاض الطلب.

وقال المتحدث باسم شركة لوفتهانزا، تال موسكال، إن شركة الطيران الألمانية ألغت 33 ألف رحلة حتى مارس القادم بسبب انخفاض الطلب في ضوء تفشي موجة وبائية جديدة.

توقعات بارتفاع إلغاءات رحلات الطيران

غير أن هناك ما هو أسوء فيما يبدو، حيث رجح محلل الطيران هنري هارتفيلدت، أن ترتفع الإلغاءات في رحلات الطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، طالما استمرت موجة أوميكرون، وقائلا: إن شركات الطيران الأمريكية قلصت بالفعل رحلاتها الدولية بسبب قيود السفر من وإلى دول أخرى.