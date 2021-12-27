ديسابر: مصر ستنافس على أمم أفريقيا

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى وبيراميدز، إنّه في غاية الحزن لما وصل له الإسماعيلي مؤخرا، موضحا أنّه من أكبر الأندية العريقة في مصر وأفريقيا.

وأضاف ديسابر، فى تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة الحياة: «إدارة نادي بيراميدز تسرعت في إقالتي خلال وجودي على رأس القيادة الفنية للفريق، خاصة وأنّ النتائج كانت ستتحسن مباراة تلو الأخرى».

وتابع: «النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون في غاية القوة والإثارة، خاصة في ظل وجود أكثر من منتخب ينافس على هذا اللقب، ومصر تبقى مرشحة مع منتخبي الجزائر والسنغال للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبل».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.