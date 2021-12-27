فحص 465 حيوانا في قافلة «الزراعة» البيطرية بالبحيرة.. تستمر 5 أيام

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام معهد التناسليات الحيوانية بتنظيم قافلة بيطرية مجانية في محافظة البحيرة بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة,

وقال د مصطفي فاضل مدير المعهد التناسليات الحيوانية أن القافلة في الفتره من ٢٦ ديسمبر الى الثلاثين من ديسمبر لعام 2021 وشهدت إقبالا كبيرا في أول يوم عمل لها في قرية الهدى والتقوى بمركز وادي النطرون حيث تم فحص وعلاج عدد اجمالي ٤٦٥ حاله تم اعاده التاهيل التناسلي لعدد ٨٣ حيوان حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتيه لتشخيص العشار وكذلك المشاكل التناسليه وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمه تناسليا والجاهزه للتلقيح اثناء تواجد القافله كما تم الكشف على الامراض الطفيليه الداخليه و الخارجيه وعلاجها وتم تجريع الاغنام والماعز العجول الصغيره ضد الامراض الطفيليه بعدد ٢٠١ وتم اجراء العمليات الجراحيه وتحصين الحيوانات بالتحصينات الغير سياديه بعدد ٥٤ كما تم تقييم الطلائق المستخدمه في التلقيح الطبيعي بالقرى التي ذارتها القافله كما تم تشخيص وعلاج مسببات التهاب الضرع والعرج

واضاف "فاضل" أنه على هامش القافله تم عمل ندوه ارشاديه لصغار المربيين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام و تدوير المخلفات الزراعيه لعمل اعلاف الحيوان وتم عمل ندوه للاطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثه في تشخيص وعلاج المشاكل التناسليه في حيوانات المزرعه .