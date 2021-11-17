فحص 160 رأس ماشية و2285 طائرًا خلال قافلة بيطرية بالغربية

تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم تنفيذ القافلة البيطرية المجانية بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز ومدينة زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالغربية، وجامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه خلال القافلة تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي على 160 حيوانا من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، إضافة إلى استخدام أجهزة السونار، فضلًا عن توعية وإرشاد المربين، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وفي السياق ذاته تمت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، وسحب عينات الدم وقوفًا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، كما تم فحص 2285 من الطيور وإعطائها العلاج المناسب.

وأكد محافظ الغربية، ضرورة تكثيف تنفيذ القوافل البيطرية المجانية لما له من أهمية في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وكذا وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.