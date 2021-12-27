بث مباشر.. السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

«بنبان».. أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أُنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتقدم الوطن بثا مباشرا لقرائها ومتابعيها، لمتابعة جولة الرئيس التفقدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وافتتاحه لعدد من المشروعات القومية هناك.

الرئيس يدشن مشروعات استصلاح للأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى

ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، مشروعات استصلاح للأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، التي أطلق عليها مشروع «توشكى الخير».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ افتتاحات المشروعات القومية التي حدثت على مدار الأيام الماضية في أسيوط وقنا، ثم افتتاح مشروع توشكى الخير تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، التي تهدف من خلالها الدولة لتحقيق نهضة كاملة، من جميع النواحي لأهل الصعيد، ويأتي على رأسها توفير فرص عمل مباشرة في كل المشروعات التي يتم تدشينها.