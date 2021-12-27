السيسي يتفقد مجمع بنبان بأسوان ويفتتح مشروعات تنموية في الصعيد

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

«بنبان».. أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، جرى إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحصل مشروع مجمع بنبان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس، على العديد من الإشادات الدولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، أنّ مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

التكلفة الإجمالية لمشروع بنبان

ووفقا لتقارير وزراء الكهرباء، تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع محطة بنبان نحو 4 مليارات دولار يساهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها، من خلال قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وبدأت الحكومة تنفيذ المشروع عام 2015 بمشاركة 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة، بينها «أكسيونا الإسبانية، ألكازار إنيرجي الإماراتية، إينيري الإيطالية، توتال الفرنسية، شينت الصينية، وسكاتيك النرويجية»، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة، واستقبلت الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي الطاقة الكهربائية من مجمع بنبان في أسوان خلال أكتوبر الماضي.

ويقع المجمع في مدينة اسوان وتحديدا على بعد 30 كم شمال المدينة، ويضم نحو 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، حيث يقام على مساحة تصل الى 37 كيلو متر مربع، وأُنشئ 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم.