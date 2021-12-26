السيسي يغرس ضربة البداية لمشروع «توشكي الخير» «صور»

دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروعات استصلاح للأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، التي أطلق عليها مشروع «توشكى الخير».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية التي حدثت على مدار الأيام الماضية في أسيوط وقنا، ثم افتتاح مشروع توشكى الخير، اليوم الأحد، تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، التي تهدف من خلالها الدولة لتحقيق نهضة كاملة، من جميع النواحي لأهل الصعيد، ويأتي على رأسها توفير فرص عمل مباشرة في كل المشروعات التي يتم تدشينها.

مشروع توشكى الخير يؤمن حياة 400 ألف مواطن

وتحدث الرئيس السيسي خلال الافتتاح، اليوم، قائلًا إن ري أراضي مشروع «توشكى الخير» سيتم من خلال مياه الصرف الزراعي، التي كان لا يتم استخدامها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المشروع يوفر ويؤمن حياة لـ400 ألف أسرة مصرية.

السيسي يطلق اسم كمال الجنزوري على محور توشكى

وخلال الفعاليات، أطلق الرئيس السيسي، اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر سابقًا، وصاحب فكرة مشروع توشكي في بدايته، على كوبرى توشكى الجديد، ليتحول اسمه لـ محور الدكتور كمال الجنزوري، موضحًا أن افتتاح اليوم بمثابة رسالة تؤكد أن مشروع توشكى قابل للنجاح، كون 60% من أراضيه صالحة للزراعة.

فيما قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن 80 شركة وطنية شاركت في مشروع توشكى، بإجمالي حجم أيدى عاملة وصلت لـ15 ألف مهندس وفني وعامل، فضلًا عن وجود أكثر من 3 الأف معدة للعمل داخل المشروع، وذلك خلال شرح تفاصيل المشروع أمام الرئيس السيسي.