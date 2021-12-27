البورصات العالمية تعلن استقرار سعر الذهب في بداية التعاملات

شهدت البورصات العالمية اليوم الاثنين مع بداية التعاملات اليومية، استقرار أسعار الذهب عالميا نتيجة استقرار سعر الأوقية عند 1803 بالمقارنة بيوم الجمعة الماضي، إذ لا تزال الأسواق العالمية تعانى الارتباك بسبب متحور أوميكرون.

وحقق المعدن الأصفر عدة ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي والمخاوف العالمية من متحور أوميكرون.

الاستقرار بسبب إجازات أعياد الميلاد

وقال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسباب الاستقرار ترجع إلى فترة عطلات أعياد الميلاد، وتراجع شهية المستثمرين عالميا، وشهدت السوق المحلية انتعاشة وصفت بالمحدودة.

عوامل أدت إلى استقرار الذهب اليوم

وأكد «نجيب» أنه من الصعب تحديد أسعار الذهب خلال اليوم الاثنين، لأن هناك عدة عوامل ثؤثر فى المعدن النفيس منها الطلب العالمي والدولار، إذ تتم مراعاتهما بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر كأي سلعة، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي، زادت أسعار الذهب، ويعد الذهب وسط هذه التقلبات ملك الملاذات الآمنة خاصة عند ارتفاع الأسعار وكذلك التقلبات العالمية.

وأشار سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إلى أن سعر الفائدة يؤثر أيضا فى سعر الذهب فكلما ارتفعت قلص ذلك من جاذبية استحواذ الذهب أمام سلع وعملات أخرى كالدولار الأمريكي، وتوقع سعر جديد اليوم، إذ يعانى المعدن النفيس من تقلبات سعرية خلال اليوم الواحد.

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»:

- سجل جرام الذهب عيار 24 بسعر 905 جنيهات.

- سجل عيار 21 سعر 792 جنيهًا.

- سجل عيار 18 سعر 679 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 6.336 جنيه.

فيما استقر سعر الذهب عالميًا:

- جرام الذهب عيار 24 سعر 57.99 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 بنحو 53.16 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 50.74 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 نحو 43.49 دولار.

- سجلت الأوقية 1.803.84 دولار.